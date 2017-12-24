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Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра

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21:00 23.12.2017 Источник: REGNUM

Британская принцесса Мишель Кентская была вынуждена извиниться после того, как пользователи социальных сетей раскритиковали её за появление на рождественском обеде королевы Елизаветы II с брошью в виде негра. Об этом сегодня, 23 декабря, пишет британская The Guardian.

Сообщается, что принцесса Мишель появилась на обеде у королевы с брошью в виде чёрного человека в стиле blackamoor. Этот стиль использует фигуры темнокожих людей, которых часто изображают в образе прислуги.

Пользователи социальных сетей, посчитали, что брошь у принцессы — это «расистское украшение».

Вскоре представитель принцессы заявил, что она очень опечалена и сожалеет, что эта брошь вызвала обиду. Отмечается, что данная брошь была подарена принцессе и она носила её много раз.

Некоторые пользователи социальных сетей пошли дальше и предположили, что с помощью этой броши Мишель Кентская задумала оскорбить присутствующую на обеде невесту принца Гарри актрису Меган Маркл, у которой есть афроамериканские корни.

Мишель Кентская — супруга принца Майкла Кентского — внука короля Георга V и двоюродного брата нынешней королевы. Ранее СМИ уже не раз обвиняли её в расизме за некоторые высказывания. Кроме того, британские СМИ не дают забыть, что отец Мишель — немец по происхождению, который служил в СС и был членом нацистской партии.

Что касается стиля blackamoor, то он был популярен в Великобритании с XVIII века. Украшения в таком стиле можно встретит во множестве музеев мира.  ИА REGNUM

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