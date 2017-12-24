ЕС не должен идти на поводу у стран-русофобов - Лавров
09:44 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия надеется, что Евросоюз перестанет идти на поводу у стран-русофобов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете "Симерини", опубликованном в воскресенье.
По его словам, в политических и деловых кругах ЕС все чаще звучит недовольство в связи с санкционной спиралью, раскрученной Брюсселем под давлением Вашингтона. "В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" - перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - подчеркнул глава МИД РФ.
Новости
- 11:43 24.12.2017
- Кандидатом в президенты РФ выдвинули "коллегу" Трампа
- 11:32 24.12.2017
- Пожар на Филиппинах: шансы людей выжить "равны нулю"
- 10:14 24.12.2017
- Ким Чен Ын: "То, что мы сделали, - это только начало"
- 10:09 24.12.2017
- Андрей Воробьев после президентских выборов решит, будет ли опять баллотироваться в губернаторы Подмосковья
- 09:59 24.12.2017
- В Турции массово увольняют госслужащих
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать