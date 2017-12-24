ЕС не должен идти на поводу у стран-русофобов - Лавров

09:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия надеется, что Евросоюз перестанет идти на поводу у стран-русофобов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кипрской газете "Симерини", опубликованном в воскресенье.

По его словам, в политических и деловых кругах ЕС все чаще звучит недовольство в связи с санкционной спиралью, раскрученной Брюсселем под давлением Вашингтона. "В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" - перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - подчеркнул глава МИД РФ.