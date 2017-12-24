Ким Чен Ын: "То, что мы сделали, - это только начало"

10:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что Пхеньян способен уйти от любых санкций, если будет продолжать свою текущую политику. Как сообщил в воскресенье телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на Центральное телевидение КНДР, об этом он заявил в своей речи на закрытии собрания председателей ячеек Трудовой партии Кореи.

"США и вражеские силы горячо вовлечены в махинации, связанные с давлением и санкциями в отношении нашей страны. Однако, придерживаясь курса нашей партии, мы сможем уйти от любых санкций и провокаций со стороны врагов", - сказал он.

"То, что мы сделали до настоящего времени - это только начало. Мы намерены и дальше продолжать развивать нашу стратегию", - добавил Ким Чен Ын.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление представителя МИД КНДР, в котором отмечалось, что Пхеньян полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.