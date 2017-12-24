Пожар на Филиппинах: шансы людей выжить "равны нулю"
11:32 24.12.2017 Источник: Газета.Ru
Около 37 человек были заблокированы в здании торгового центра после того, как начался сильный пожар в южном филиппинском городе Давао.
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