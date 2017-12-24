Пожар на Филиппинах: шансы людей выжить "равны нулю"

11:32 Источник: Газета.Ru





Пожар начался на третьем этаже, и распространился выше, заблокировав сотрудников одного из call-центров, находящихся в здании. Как сообщил в своем фейсбуке вице-мэр города Паоло Дутерте (сын президента страны Родриго Дутерте), ссылаясь на пожарных, шансы выжить у заблокированных людей "равны нулю".

Около 37 человек были заблокированы в здании торгового центра после того, как начался сильный пожар в южном филиппинском городе Давао.