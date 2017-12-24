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Новости

Володин прокомментировал закрытие аккаунтов Кадырова

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13:18 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что, закрыв аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в "Фейсбуке" и "Инстаграме", эти компании нарушили права читателей. Такое мнение он высказал во время двусторонней встречи с главой Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, которая проходит в столице Пакистана Исламабаде в рамках первой региональной международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом и сотрудничеству.

В ходе встречи председатели парламентов двух стран затронули вопрос двойных стандартов в политике США. В качестве примера Володин привел закрытие аккаунтов в соцсетях Кадырова. По его словам, в стране, в которой постоянно говорят о свободе слова, не дают возможности высказывать собственную точку зрения, отличную от пропагандируемой США.

"Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно… Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блок. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним", - сказал Володин в воскресенье, напомнив, что ранее Кадыров был внесен в санкционные списки США.

"Зачем им закрывать личный аккаунт, вообще непонятно. Удивительно, что "Инстаграм" и "Фейсбук" позиционируют себя как международные компании, при этом закрывают аккаунты Кадырова", - добавил он, отметив, что компании таким образом сами себя дискредитируют, поскольку с их стороны Кадырову не было предъявлено обвинение в нарушении правил ведения соцсетей. "Вот такая политика закрытия ртов", - считает спикер Госдумы.

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комментарии(2)

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Genrikh 14:41 24.12.2017

Вопрос: какую часть Кадырова лизнул Володин? Может, кто знает.

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Sarla 16:25 24.12.2017

согласен

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