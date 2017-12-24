Возможно, обнаружена затонувшая аргентинская субмарина "Сан-Хуан"
13:58 24.12.2017 Источник: НГ-Online
Российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс» исследует у берегов Аргентины объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку «Сан-Хуан». Об этом сегодня заявили ВМС Аргентины. Объект обнаружил эсминец «Саранди». Операция по классификации объекта будет произведена при помощи российского аппарата, находящегося на судне «Мальвинские острова». Также стало известно, что исследовательский корабль российского ВМФ «Янтарь» отплыл в субботу из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины. Он снова присоединится к работам с понедельника. Ранее все обнаруженные затонувшие объекты оказались или погибшими траулерами, или бетонными блоками.
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