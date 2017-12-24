Мормоны посмертно крестили Любавического ребе и жертв Холокоста
14:06 24.12.2017 Источник: НГ-Online
Сотни жертв Холокоста, а также некоторые еврейские знаменитости, с 2012 года прошли посмертное крещение в церквях мормонов по всему миру. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на исследователя из Солт-Лейк-Сити Хелен Радки.
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