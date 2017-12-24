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Мормоны посмертно крестили Любавического ребе и жертв Холокоста

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14:06 24.12.2017 Источник: НГ-Online

Сотни жертв Холокоста, а также некоторые еврейские знаменитости, с 2012 года прошли посмертное крещение в церквях мормонов по всему миру. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на исследователя из Солт-Лейк-Сити Хелен Радки.

У истоков этой практики лежит заповедь мормонов, которые, согласно их вере, обязаны крестить покойных родственников, не имевших возможность прийти в лоно церкви. Когда в середине 90-х стало известно, что мормоны принялись крестить жертв Холокоста, это вызвало возмущение еврейской общественности. Церковь Святых последних дней тогда обязалась пресечь эту практику.

Однако, как сообщила Радки, за последние годы, помимо жертв Холокоста, процедуре посмертного крещения были подвергнуты такие знаменитые евреи как Любавический ребе, философ Мартин Бубер, бабушка и дед Стивена Спилберга и родственники трех живущих американских президентов.

"Согласно правилам, установленным Церковью, прихожане не должны, без исключений, предоставлять в храм для совершения заместительных крещений какие-либо имена жертв Холокоста. В случае, если прихожане нарушают данное правило, такое крещение будет аннулировано", - пояснил "НГ" представитель пресс-службы Церкви Иисуса Христа святых последних дней в России Сергей Антаманов.

Использованы материалы NEWSru.co.il

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