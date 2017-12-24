Захарова: МИД РФ добивается доступа на дипсобственность в США

18:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России регулярно посылает запросы в Госдеп США касательно предоставления доступа на изъятую американскими властями дипсобственность РФ в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Раз в месяц точно, несколько раз в месяц идут запросы в Госдеп относительно предоставления права на посещение. Госдеп отвечает отказами. Эта нотная переписка ведется. Прорабатывается юридический аспект как реализация поручений президента на этом направлении", - сказала она.

Отвечая на вопрос о перспективах судебного разбирательства, Захарова отметила, что данная информация будет обнародована, когда появится возможность. "Пока, учитывая тонкости этого процесса, публично о нем говорить нельзя. Все впереди", - сказала она.