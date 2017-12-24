Мединский предложил условия передачи Исаакиевского собора РПЦ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге может быть передан в управление Русской православной церкви, если РПЦ возьмет на себя обслуживание, содержание и реставрацию храма. Такое мнение высказал в воскресенье министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

"Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если Церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление. Тем более, таких разрушенных храмов по стране у нас тысячи и тысячи", - сказал он, добавив, что к вопросу о передаче Исаакия РПЦ необходимо подходить деликатно.

"Важно, не кто будет содержателем здания, а важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии. Кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей", - сказал министр.