0
1
1378
Новости

"Справедливая Россия" решила поддержать на выборах Путина

Добавить в избранное

20:15 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента России. Партия решила поддержать кандидатуру Владимира Путина.

По словам Миронова, представители эсеров войдут в инициативную группу по поддержке Путина и его избирательный штаб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:48 25.12.2017
Король Испании призвал сторонников независимости Каталонии к единству
0
150
07:36 25.12.2017
Папа Римский в Рождество просит о милосердии к мигрантам
0
225
07:24 25.12.2017
Навальный призвал кандидатов в президенты к бойкоту выборов, если ЦИК откажется его зарегистрировать
0
287
07:12 25.12.2017
Токио считает, что санкции могут полностью лишить КНДР валютных доходов
0
291
07:00 25.12.2017
На выборах президента РФ в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС
0
331
18:50 24.12.2017
Мединский предложил условия передачи Исаакиевского собора РПЦ
2
1613
18:30 24.12.2017
Умер известный лингвист Андрей Зализняк
0
1457
18:14 24.12.2017
Захарова: МИД РФ добивается доступа на дипсобственность в США
1
1451
17:15 24.12.2017
В отношении Ильи Яшина составили протокол
0
1274
16:13 24.12.2017
Кандидат от "Коммунистов России" хочет вернуть смертную казнь
0
1428

Возврат к списку