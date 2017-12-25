"Справедливая Россия" решила поддержать на выборах Путина
20:15 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента России. Партия решила поддержать кандидатуру Владимира Путина.
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