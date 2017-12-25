"Справедливая Россия" решила поддержать на выборах Путина

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"





По словам Миронова, представители эсеров войдут в инициативную группу по поддержке Путина и его избирательный штаб.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента России. Партия решила поддержать кандидатуру Владимира Путина.