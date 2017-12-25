На выборах президента РФ в Крыму не будет наблюдателей от ОБСЕ и ЕС
07:00 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Европейского союза не отправят наблюдателей в Крым на выборы президента РФ, которые пройдут в марте следующего года. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на обе структуры. В октябре издание сообщало, что БДИПЧ рассматривает возможность направить свою миссию в Крым, чтобы наблюдать за ходом президентских выборов. "Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств - участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе", - сказал "Известиям" пресс-секретарь Бюро Томас Ример. Депутат Европарламента Томаш Здэховски заявил, что ЕС планирует отправить наблюдателей в Россию, но не в Крым. "Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно", - сказал он. Вместе с тем, отмечает газета, за голосованием в Крыму будут следить десятки международных наблюдателей, в число которых войдут депутаты парламентов стран Евросоюза, таких как Австрия, Италия, Франция, Чехия и Кипр. Ранее в БДИПЧ сообщили, что планируют отправить на президентские выборы в РФ в общей сложности 500 наблюдателей, в том числе 80 долгосрочных. Источник в МИД России заявил ТАСС, что Москва определится с количеством наблюдателей от этой организации до конца года.
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