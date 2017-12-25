Токио считает, что санкции могут полностью лишить КНДР валютных доходов
07:12 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии считает, что строгое применение международных санкций в отношении КНДР может полностью лишить Пхеньян источников твердой валюты. Об этом заявил в понедельник на пресс- конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. "Если принятые в нынешнем месяце санкции Совета безопасности ООН соединить с предыдущими мерами, то можно полностью перерезать валютные доходы Северной Кореи от экспорта, - сказал он. - Нужно до предела усилить нажим и заставить Северную Корею изменить ее политику. В этом состоит воля мирового сообщества". Генсек кабинета отметит при этом важность сотрудничества с Китаем и Россией при проведении санкций. Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и новые другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.
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