Токио считает, что санкции могут полностью лишить КНДР валютных доходов

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии считает, что строгое применение международных санкций в отношении КНДР может полностью лишить Пхеньян источников твердой валюты. Об этом заявил в понедельник на пресс- конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров

"Если принятые в нынешнем месяце санкции Совета безопасности ООН соединить с предыдущими мерами, то можно полностью перерезать валютные доходы Северной Кореи от экспорта, - сказал он. - Нужно до предела усилить нажим и заставить Северную Корею изменить ее политику. В этом состоит воля мирового сообщества".

Генсек кабинета отметит при этом важность сотрудничества с Китаем и Россией при проведении санкций.

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и новые другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.