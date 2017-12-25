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Навальный призвал кандидатов в президенты к бойкоту выборов, если ЦИК откажется его зарегистрировать

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07:24 25.12.2017 Источник: Эхо Москвы

Оппозиционер Алексей Навальный призвал выдвинувших свои кандидатуры на выборах президента РФ политиков отказаться от участия в гонке, если ЦИК откажется зарегистрировать его кандидатуру. Политолог Дмитрий Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение о том, что кандидаты в президенты вряд ли откажутся от участия в выборах. «Совершенно непонятно, почему Ксения Собчак, которая имеет свои собственные политические амбиции, или, например, Григорий Алексеевич Явлинский, который тоже имеет свои политические амбиции, почему их должны сбросить с плеча под ноги Алексею Анатольевичу Навальному и сказать, что, коль, тебя, батюшка, не зарегистрировали, то и мы тоже вместе пойдем. Нет, они решают свои задачи», — отметил политолог. При этом по его словам, «с грядущими выборами понятны две простые вещи: на них победит Путин и на них не зарегистрируют Навального».

Д.Орешкин считает, что в целом команда А.Навального «начинает делать многовато ошибок» и занимает «слишком жесткую» и «слишком бессодержательную» позицию. «Упование на массовые митинги уже не работают, упования на то, что он ведет самую активную избирательную кампанию, тоже не работают. А вот что работает, совершенно непонятно», — добавил политолог.

Он также сказал, что по сравнению с другими кандидатами, в частности с Ксенией Собчак у А.Навального «проблемы гораздо сложнее», так как он не зарегистрирован в качестве кандидата на выборах и «ядерному» электорату, поддерживавшему оппозиционера, «надоело выходить на митинги». «И понятно, что своей жесткой позицией Навальный сам себя лишил возможности каким-то образом увлечь так называемый «шлейфовый» электорат, в чем на самом деле и состоит задача президентских выборов», — убежден Д.Орешкин.  

Политолог предположил, что призыв А.Навального к кандидатам на президентских выборах снять свои кандидатуры в случае, если он не будет зарегистрирован, является «просто идеологической подготовкой», чтобы трактовать отказ остальных кандидатов поддержать эту идею в пользу их связи с Кремлем. «Конечно, все будет сказано и произнесено, тем более, что в значительной степени это соответствует действительности», — вместе с тем добавил Д.Орешкин.

При этом он обратил внимание на то, что А.Навальный «имея в виду стратегию того, что называется бойкотом выборов, хочет заставить, убедить, поставить в неловкое положение своих оппонентов, конкурентов по условно демократическому спектру». «Я думаю, что эта задача заведомо невыполнимая, и работает только на то, чтобы создать определенную атмосферу отношения к ним. Но я думаю, это тоже не очень-то сработает», — сказал политолог.

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