Папа Римский в Рождество просит о милосердии к мигрантам
07:36 25.12.2017 Источник: Русская служба Би-би-си
В ходе рождественской мессы в соборе святого Петра в Ватикане папа Римский Франциск призвал мировое сообщество не забывать о том, в каком бедственном положении оказались миллионы беженцев, "вынужденно покинувшие свою землю". Понтифик сравнил их с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе. Многие мигранты, напомнил Папа, бежали от правителей своих стран, которые с легкостью проливают невинную кровь. "Мы видим как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких", - обратился к молящимся глава католической церкви. Он напомнил собравшимся на молебен в сочельник, что вера велит радушно принимать инородцев.
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