Гватемала вслед за США объявила о переносе посольства в Израиле в Иерусалим
08:00 25.12.2017 Источник: Lenta.ru
Гватемала перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в своем Facebook написал президент Гватемалы Джимми Моралес. «Я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. (...) Одной из наиболее важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Я сообщаю вам, что я поручил министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы осуществить это», — написал Моралес. 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля.
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