0
0
962
Новости

В Латвии уравняли в правах ветеранов Красной Армии и вермахта

Добавить в избранное

08:12 25.12.2017 Источник: Газета.Ru

Парламент Латвии на минувшей неделе принял закон, уравнивающий в статусе ветеранов Второй мировой войны, воевавших как на стороне СССР, так и на стороне нацистской Германии. Документ, который латвийские законодатели считают примирительным, в первую очередь бьет по солдатам Красной Армии, освобождавших Латвию, но не имевших гражданство республики до начала войны.

Представитель партии «Русский союз Латвии» Андрей Толмачев, комментируя принятый закон, назвал его «оскорблением всей русской общины Латвии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 25.12.2017
Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
0
94
19:20 25.12.2017
ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
0
348
18:40 25.12.2017
Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
0
460
18:00 25.12.2017
ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
0
718
17:32 25.12.2017
Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
0
841
17:12 25.12.2017
Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
0
679
17:00 25.12.2017
"Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
0
929
16:32 25.12.2017
В Казани автобус въехал в мечеть
0
1110
16:12 25.12.2017
Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
0
886
16:00 25.12.2017
Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
0
624

Возврат к списку