В Латвии уравняли в правах ветеранов Красной Армии и вермахта

08:12 Источник: Газета.Ru

Парламент Латвии на минувшей неделе принял закон, уравнивающий в статусе ветеранов Второй мировой войны, воевавших как на стороне СССР, так и на стороне нацистской Германии. Документ, который латвийские законодатели считают примирительным, в первую очередь бьет по солдатам Красной Армии, освобождавших Латвию, но не имевших гражданство республики до начала войны.

Представитель партии «Русский союз Латвии», комментируя принятый закон, назвал его «оскорблением всей русской общины Латвии».