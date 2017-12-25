ДНР: силовики ВСУ нарушили перемирие, обстреляв Горловку из гранатометов

08:24

С полуночи 23 декабря в Донбассы был введен режим перемирия, который в первые же часы нарушили украинские силовики. Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР заявил, что боевики ВСУ обстреляли окраины Горловки и Ясиноватую из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, тем самым нарушив режим прекращения огня в Донбассе, введенный накануне. «Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 часов ночи (по московскому времени), подвергли обстрелу район населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы», - сообщили в командовании ДНР.

Вооруженные силы ДНР нанесли ответный удар за последние обстрелы своих населенных пунктов. Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео ответного удара ДНР по позициям ВСУ, которые участвовали в обстрелах Горловки. В комментариях к видео сообщается, что ответный огонь был открыт для защиты мирного населения и велся из незапрещенного вооружения. ВС ДНР нанесли точные удары по казармам, хранилищам оружия и бронетехники. "Донбасс сегодня"