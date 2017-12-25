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Новости

Швейцария может пересмотреть свои отношения с ЕС

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09:00 25.12.2017

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард в интервью, опубликованном в воскресенье в газете SonntagsBlick, заявила, что не исключает возможности проведения референдума, который определит характер дальнейшего сотрудничества с ЕС.

По мнению Лойтхард, к такому результату могут привести серьезные разногласия в вопросах экономики. Несколько дней назад Евросоюз принял закон, который ограничивает деятельность швейцарских бизнесменов: теперь им гораздо сложнее покупать акции европейских компаний. В Берне это назвали дискриминацией и пригрозили ответными мерами. Евросоюзе же заявили, что своего решения не изменят. НТВ

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