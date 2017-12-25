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Новости

На Алтае произошли два землетрясения

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09:32 25.12.2017

На Алтае произошли два землетрясения. Подземные толчки зафиксированы в ночь на понедельник. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным ведомства, первый толчок был магнитудой 4,6. Его эпицентр находился в 243 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 5,8 балла по шкале MSK-64. Через несколько часов в этом же районе толчок повторился. Он был слабее, его магнитуда составляла уже 3,6, в эпицентре – 4,3. Специалисты связывают сейсмоактивность в регионе с процессом горообразования. ТК Звезда

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