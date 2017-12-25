Навальный подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата в президенты РФ

10:00 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата в президенты России. Его выдвижение поддержали собрания избирателей в двадцати городах.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупреждала, что Навальный не может быть зарегистрирован из-за судимости. Политик называет такой запрет незаконным. Он ссылается на Конституцию и решению Европейского суда по правам человека. Эхо Москвы