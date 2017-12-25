Навальный подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата в президенты РФ
10:00 25.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата в президенты России. Его выдвижение поддержали собрания избирателей в двадцати городах.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупреждала, что Навальный не может быть зарегистрирован из-за судимости. Политик называет такой запрет незаконным. Он ссылается на Конституцию и решению Европейского суда по правам человека. Эхо Москвы
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комментарии(1)
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Егор 10:55 25.12.2017
"Навальный подал в Центризбирком документы"---Навальный-поп Гапон №3,№2 Рогозин.Создает ажиотаж вокруг выборов,иначе не будет явки 50% и всех кандидатов,в том числе Путина снимут с голосования и назначат новые выборы с другими кандидатами. Навальный отвлекает на себя протестный электорат,наберет 15% и Путин его назначит министром как Рогозина.
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