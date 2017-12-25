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Премьер Косово заявил, что не видит необходимости посредничества России в переговорах с Сербией

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10:05 25.12.2017 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр частично признанного Косово Рамуш Харадинай заявил, что не видит необходимости посредничества России в переговорах с Сербией. Как отмечается, ранее Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной.

«У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован», — заявил Харадинай. По его мнению, в процесс решения косовского кризиса были все время вовлечены Евросоюз и США, «а Россия сама отступила».

Подчеркивая роль США, Харадинай заявил, что Вашингтон все время сопровождал диалог Белграда и Приштины и в его участии «нет ничего нового». Ранее сообщалось, что сербские власти собираются исключить из конституции страны слова о том, что Косово является частью их государства.  Газета.Ru

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