Пресс-секретарь Яценюка назвала цель его визита в Швейцарию
11:00 25.12.2017 Источник: Газета.Ru
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам. Об этом написала в фейсбуке его пресс-секретарь Ольга Лаппо.
«Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это — приватная семейная поездка», — отметила она.
Накануне сообщалось, что Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки документов по запросу России. Его отпустили через 10 минут. В украинском бюро Интерпола впоследствии заявили, что экс-премьер проходил стандартную процедуру паспортного контроля.
Однако Лаппо пишет, что «недоразумение» в аэропорту Женевы произошло из-за «запроса россиян в Интерпол за якобы участие Яценюка в войне в Чечне». Газета.Ru
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