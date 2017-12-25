Движение Femen провело акцию перед рождественской службой в Ватикане

11:05 Источник: Lenta.ru

Женское движение Femen провело акцию в Ватикане перед рождественской службой, которую вел Папа Римский Франциск. Об этом активисты сообщили на странице движения в Facebook.

На опубликованной фотографии видна девушка с голой грудью на фоне рождественских яслей. Как сказано, акция была направлена «против патриархальных религиозных институтов и их многовековой практики насилия и угнетения женщин».

Это не первая акция Femen в Ватикане. В 2014 году одна из участниц движения разделась на площади Святого Петра после торжественной мессы и была задержана сотрудниками правоохранительных органов Ватикана.

В октябре Femen провело акцию против секс-туров на Украину. Активистка с обнаженной грудью приветствовала в аэропорту Киева пассажиров из Баку табличками «Тофик» и «Закир». Lenta.Ru