Движение Femen провело акцию перед рождественской службой в Ватикане
11:05 25.12.2017 Источник: Lenta.ru
Женское движение Femen провело акцию в Ватикане перед рождественской службой, которую вел Папа Римский Франциск. Об этом активисты сообщили на странице движения в Facebook.
На опубликованной фотографии видна девушка с голой грудью на фоне рождественских яслей. Как сказано, акция была направлена «против патриархальных религиозных институтов и их многовековой практики насилия и угнетения женщин».
Это не первая акция Femen в Ватикане. В 2014 году одна из участниц движения разделась на площади Святого Петра после торжественной мессы и была задержана сотрудниками правоохранительных органов Ватикана.
В октябре Femen провело акцию против секс-туров на Украину. Активистка с обнаженной грудью приветствовала в аэропорту Киева пассажиров из Баку табличками «Тофик» и «Закир». Lenta.Ru
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