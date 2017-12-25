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Новости

В РФ можно будет заключать долгосрочные контракты на содержание автодорог

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11:20 25.12.2017 Источник: REGNUM

В России утверждены перечни работ и услуг, для выполнения которых могут заключаться долгосрочные госконтракты на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В перечнях определены объёмы работ (услуг) с разбивкой по годам (2018−2023 годы), на основании которых будет размещаться госзаказ и заключаться долгосрочные контракты.

Так, заключение долгосрочных контрактов в 2018—2023 годах позволит дорожно-эксплуатационным предприятиям эффективнее планировать свою деятельность.

Также долгосрочные контракты помогут заблаговременно заготавливать материалы для зимнего содержания автодорог (песок, соль) и ликвидировать деформации и повреждения дорожного покрытия в летний период (битум, щебень).

Кроме того, заключая долгосрочный контракт, предприятия смогут приобретать и запасать дорожно-строительные материалы для тех или иных видов работ по более низким ценам. Внедрение долгосрочных контрактов по содержанию автодорог предусмотрено транспортной стратегией РФ.

Как сообщалось ранее, в России до 2020 года планируется построить 1,5 тыс. километров новых федеральных трасс. ИА REGNUM

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