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В рождественской проповеди папа Франциск просил о милости к беженцам

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12:20 25.12.2017 Источник: NEWSru.com

В воскресенье, 24 декабря, весь западный мир, а с ним и ряд восточных церквей, отпраздновали Рождество Христово. Около 10 тысяч католиков пришли в собор св. Петра, чтобы молиться вместе с Папой Римским Франциском, а миллионы верующих смотрели трансляцию богослужения через интернет.

В своей праздничной проповеди Папа обратился к верующим с призывом проявить милость к беженцам. По его словам, никто на Земле не должен чувствовать, что для него нигде нет места, а страх перед мигрантами должен перерасти в добрые дела, сообщает The Guardian. Он напомнил о вынужденном путешествии Марии и Иосифа, говоря о миграции миллионов современников, которые вынуждены покинуть родину в поисках лучшей жизни или ради выживания.  Newsru.com

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