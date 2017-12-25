В рождественской проповеди папа Франциск просил о милости к беженцам
12:20 25.12.2017 Источник: NEWSru.com
В воскресенье, 24 декабря, весь западный мир, а с ним и ряд восточных церквей, отпраздновали Рождество Христово. Около 10 тысяч католиков пришли в собор св. Петра, чтобы молиться вместе с Папой Римским Франциском, а миллионы верующих смотрели трансляцию богослужения через интернет.
В своей праздничной проповеди Папа обратился к верующим с призывом проявить милость к беженцам. По его словам, никто на Земле не должен чувствовать, что для него нигде нет места, а страх перед мигрантами должен перерасти в добрые дела, сообщает The Guardian. Он напомнил о вынужденном путешествии Марии и Иосифа, говоря о миграции миллионов современников, которые вынуждены покинуть родину в поисках лучшей жизни или ради выживания. Newsru.com
Новости
- 20:00 25.12.2017
- Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
- 19:20 25.12.2017
- ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
- 18:40 25.12.2017
- Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
- 18:00 25.12.2017
- ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
- 17:32 25.12.2017
- Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
- 17:12 25.12.2017
- Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
- 17:00 25.12.2017
- "Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
- 16:32 25.12.2017
- В Казани автобус въехал в мечеть
- 16:12 25.12.2017
- Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
- 16:00 25.12.2017
- Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать