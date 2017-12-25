В рождественской проповеди папа Франциск просил о милости к беженцам

12:20 Источник: NEWSru.com

В воскресенье, 24 декабря, весь западный мир, а с ним и ряд восточных церквей, отпраздновали Рождество Христово. Около 10 тысяч католиков пришли в собор св. Петра, чтобы молиться вместе с Папой Римским Франциском, а миллионы верующих смотрели трансляцию богослужения через интернет.

В своей праздничной проповеди Папа обратился к верующим с призывом проявить милость к беженцам. По его словам, никто на Земле не должен чувствовать, что для него нигде нет места, а страх перед мигрантами должен перерасти в добрые дела, сообщает The Guardian. Он напомнил о вынужденном путешествии Марии и Иосифа, говоря о миграции миллионов современников, которые вынуждены покинуть родину в поисках лучшей жизни или ради выживания. Newsru.com



