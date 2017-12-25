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Водитель протаранил здание штаб-квартиры СДПГ в Берлине

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13:00 25.12.2017 Источник: Газета.Ru

В Берлине мужчина на автомобиле въехал в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщается в твиттере берлинской полиции.

«Около полуночи мужчина направил автомобиль в здание штаб-квартиры партии СДПГ в Кройцберге», — сообщает полиция.

Сообщается, что кроме водителя никто не пострадал. Проводится расследование.  Газета.Ru

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