Водитель протаранил здание штаб-квартиры СДПГ в Берлине

13:00 Источник: Газета.Ru

В Берлине мужчина на автомобиле въехал в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщается в твиттере берлинской полиции.

«Около полуночи мужчина направил автомобиль в здание штаб-квартиры партии СДПГ в Кройцберге», — сообщает полиция.

Сообщается, что кроме водителя никто не пострадал. Проводится расследование. Газета.Ru