Пес Рублик знает, на что омичи потратят бюджетные деньги в 2018 году

13:05 Источник: НГ-Online

Инфографика министерства финансов Омской области

Министерство финансов Омской области решило максимально доходчиво объяснить жителям, на что будут тратиться бюджетные деньги в 2018 году. Ведомство распространило в СМИ инфографику с изображением пса Рублика, который поясняет направления бюджетных расходов. Напомним, желтая собака – символ наступающего года по восточному календарю. Бюджет Омской области в 2018 год будет профицитным (4,6 млрд руб.), его доходы составят 78,2 млрд руб., расходы – 73,6 млрд руб.

Нужно отметить, что в марте 2016 года депутат городского совета Новосибирска Иван Конобеев тоже попытался доходчиво продемонстрировать гражданам бюджетные траты, создав для этого специальный комикс. В нем финансовая система Новосибирска была представлена в виде труб, по которым текли деньги. Мэрия города, впечатлившись результатом, даже объявила конкурс на создание мультфильма или комикса об управлении общественными финансами, который должен был показать горожанам, что такое бюджет и доходы, чем налоговые доходы отличаются от неналоговых, когда возникает профицит и дефицит бюджета, а также как распределяются деньги федерального, регионального и городского бюджетов.