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В Twitter был удален аккаунт Джулиана Ассанжа

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13:20 25.12.2017 Источник: РБК

​Twitter-аккаунт основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа был удален. По адресу на сайте сервиса микроблогов, по которому ранее был доступен Twitter Ассанжа, теперь отображается сообщение о том, что такой страницы не существует.

По данным International Business Times, аккаунт был удален между 00:00 и 01:00 по лондонскому времени (между 03:00 и 04:00 мск). Пока что неизвестно, связано ли это с техническим сбоем или со взломом аккаунта. Портал WikiLeaks никак не комментировал эту информацию. ​ РБК

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