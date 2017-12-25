СКР полностью исключил версию взрыва на борту разбившегося недалеко от Адлера Ту-154

13:32

В СК РФ заявили, что версия взрыва на борту самолёта Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего в Чёрное море в районе Сочи, полностью исключена. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна, — отмечает официальный представитель СК РФ.

В СК добавили, что опрашивается более 100 свидетелей. Кроме того, с момента крушения проведено 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одна фоноскопическая экспертиза. Также было проведено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Всё это и позволило исключить версию взрыва на борту Ту-154. Life.ru