СКР полностью исключил версию взрыва на борту разбившегося недалеко от Адлера Ту-154
13:32 25.12.2017
В СК РФ заявили, что версия взрыва на борту самолёта Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего в Чёрное море в районе Сочи, полностью исключена. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
— Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна, — отмечает официальный представитель СК РФ.
В СК добавили, что опрашивается более 100 свидетелей. Кроме того, с момента крушения проведено 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одна фоноскопическая экспертиза. Также было проведено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Всё это и позволило исключить версию взрыва на борту Ту-154. Life.ru
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