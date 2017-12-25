Кремль беспокоят возможные новые санкции, ответ будет дан по принципу взаимности

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные новые санкции против России вызывают обеспокоенность Москвы, в своих ответных действиях она будет руководствоваться принципом взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность", - сказал представитель Кремля об информации о возможных новых российских санкциях".

Он подчеркнул, что "Россия, прежде всего, руководствуется принципом взаимности в данном вопросе". "В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа", - заявил он. Песков уточнил, что "какой именно [будет ответ], решение главным образом принимается главой государства".

"Мы знаем дискуссии, которые ведутся, общественное мнение, дискуссии в средствах массовой информации, среди законодателей Соединенных Штатов Америки относительно возможных новых санкций", - отметил Песков. "Я не стал бы использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны", но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, у Москвы "есть опасения относительно санкций". "Какие они будут - мы не знаем, все это пока рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации", - сказал Песков. Он пояснил, что не может принимать участие в таких обсуждениях, "не имея какой-то основы".

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что "в Кремле и президент Путин никогда не скрывали своего негативного отношения к санкциям, которые применяются в отношении России". "Президент Путин последовательно говорит о том, что мы считаем эти санкции незаконными, и что Россия в принципе не собирается обсуждать тему отмены этих санкций и не делает этого; это скорее вопрос, который должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующее решение", - констатировал он.