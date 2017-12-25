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Американке пришел счет за электричество на $284 млрд

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14:12 25.12.2017 Источник: Lenta.ru

Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански получила счет за электричество на 284 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По ее словам, она была шокирована, когда узнала о своем «долге» перед энергетической компанией Penelec. Как указывает Business Insider, сумма, которую женщине якобы предстояло выплатить до ноября 2018 года, превышает рыночную стоимость Walmart — крупнейшего частного работодателя США.

«Если мы продадим все, что у нас есть, то нам понадобится еще около 100 лет на оплату этого счета», — прокомментировала ситуацию Хоромански.

Ситуация разрешилась после звонка сына Хоромански в Penelec. В компании признали, что ошиблись при выставлении счета, после корректировки Хоромански осталась должна Penelec 284 доллара. Также она попросила сына подарить ей на Рождество монитор сердечного ритма.  "Lenta.Ru"

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