Владимир Путин произвел ряд значительных кадровых перестановок

15:00 Источник: НГ-Online

Президент РФпроизвел сегодня ряд кадровых перестановок. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округеосвобожден от занимаемой должности и назначен помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.

Полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Александр Беглов назначен на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назначен на пост полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.