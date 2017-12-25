Владимир Путин произвел ряд значительных кадровых перестановок
15:00 25.12.2017 Источник: НГ-Online
Президент РФ Владимир Путин произвел сегодня ряд кадровых перестановок. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов освобожден от занимаемой должности и назначен помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.
Полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Александр Беглов назначен на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назначен на пост полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Новости
- 20:00 25.12.2017
- Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
- 19:20 25.12.2017
- ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
- 18:40 25.12.2017
- Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
- 18:00 25.12.2017
- ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
- 17:32 25.12.2017
- Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
- 17:12 25.12.2017
- Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
- 17:00 25.12.2017
- "Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
- 16:32 25.12.2017
- В Казани автобус въехал в мечеть
- 16:12 25.12.2017
- Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
- 16:00 25.12.2017
- Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать