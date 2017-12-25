Чиновники больше не покупают золотые унитазы, выяснили карельские антимонопольщики

14:55 Источник: НГ-Online

Глава Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии Артур Пряхин сообщил, что в связи с повышением прозрачности процедуры госзакупок представители власти стали гораздо скромнее, отказавшись от роскоши за госсчет. В качестве негативного примера прошлых лет Пряхин привел покупку золотых унитазов и дорогих авторучек. «Мы помним еще эти ситуации, когда авторучки, значит, покупались чуть ли не за миллионы, за тысячи! – сказал, по данным «Вести. Карелия», чиновник УФАС. – Эти пресловутые золотые унитазы, которые нам всем оскомину набили! Для государственных учреждений – автомобили шикарнейшие. И мы видим, что по мере повышения открытости, когда это все видно, когда вопросы у общества возникают – а откуда, почему, для чего, нельзя ли обойтись как-то скромнее вот с этими вещами? – мы видим, что это исчезло. Нет уже такой проблемы».

Нужно отметить, что последняя история в которой упоминался «золотой унитаз» обсуждалась совсем недавно. В ноябре «Новая газета» сообщила, что чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе провели ремонт в гостиничном комплексе, где был установлен изготовленный по спецзаказу унитаз, который по данным газеты, стоил более 8 млн рублей. Представители региональных властей историю назвали фейком и обещали судиться с изданием.