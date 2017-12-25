Трамп отстоял "Счастливое Рождество" для американцев
15:12 25.12.2017 Источник: Известия
Президент США Дональд Трамп заявил, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности.
«Люди вновь гордо говорят: «Счастливого Рождества!» Я горжусь, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!» — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что СМИ и отдельные крупные фирмы стали избегать упоминания данного праздника, а также не используют рождественскую символику в рекламе своих брендов. Трамп считает, что речь идет о сознательной атаке на традиционные ценности американцев.
Сторонники политкорректности указывают на то, что на декабрь – начало января приходятся и праздники других религий, в том числе иудейская Ханука, а также гражданские праздники — Новый год и афроамериканский праздник Кванзаа. Из-за этого в США стали чаще использовать поздравление «Счастливых праздников», а не «Счастливого Рождества». "Известия"
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