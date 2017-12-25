Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре [+ВИДЕО]
15:15 25.12.2017 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Рейсовый автобус въехал в подземный переход на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход. Информации о пострадавших пока нет», - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства ДТП. В пресс-службе столичного ГИБДД отметили, что информация о ДТП уточняется.
Автобус в Москве насмерть задавил 4 человек в подземном переходеhttps://t.co/qmlbPXg7z8— РБК (@ru_rbc) 25 декабря 2017 г.
Видео: Известия pic.twitter.com/tUjapohQmZ
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