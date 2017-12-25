0
0
1369
Новости

Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре [+ВИДЕО]

Добавить в избранное

15:15 25.12.2017 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Рейсовый автобус въехал в подземный переход на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход. Информации о пострадавших пока нет», - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства ДТП. В пресс-службе столичного ГИБДД отметили, что информация о ДТП уточняется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 25.12.2017
Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
0
0
19:20 25.12.2017
ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
0
324
18:40 25.12.2017
Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
0
447
18:00 25.12.2017
ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
0
703
17:32 25.12.2017
Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
0
820
17:12 25.12.2017
Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
0
669
17:00 25.12.2017
"Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
0
917
16:32 25.12.2017
В Казани автобус въехал в мечеть
0
1099
16:12 25.12.2017
Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
0
875
16:00 25.12.2017
Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
0
616

Возврат к списку