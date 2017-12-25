Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре [+ВИДЕО]

15:15 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Рейсовый автобус въехал в подземный переход на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход. Информации о пострадавших пока нет», - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства ДТП. В пресс-службе столичного ГИБДД отметили, что информация о ДТП уточняется.



