Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом на западе Москвы (+ВИДЕО)
15:30 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек погибли в результате ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Количество погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом на "Славянском бульваре" выросло до пяти", - сказал он.
Автобус в Москве насмерть задавил 4 человек в подземном переходеhttps://t.co/qmlbPXg7z8— РБК (@ru_rbc) 25 декабря 2017 г.
Видео: Известия pic.twitter.com/tUjapohQmZ
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