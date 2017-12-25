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Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом на западе Москвы (+ВИДЕО)

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15:30 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли в результате ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Количество погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом на "Славянском бульваре" выросло до пяти", - сказал он.

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