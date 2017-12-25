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Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства

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16:12 25.12.2017 Источник: Газета.Ru

Водитель Uber из Ливана объяснил полиции, почему изнасиловал и убил британского дипломата Ребекку Дайкс. Об этом пишет Daily Mail.

По словам источника газеты, таксист Тарек Хаучи рассказал, что девушка была в короткой юбке. Кроме того, он посчитал, что поскольку его клиент иностранка, то преступление сойдет ему с рук. Ранее Хаучи сознался в убийстве сотрудницы посольства Британии в Ливане.

Тело Ребекки Дайкс обнаружили в Бейруте 17 декабря. "Газета.Ru"

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