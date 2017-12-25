Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства
16:12 25.12.2017 Источник: Газета.Ru
Водитель Uber из Ливана объяснил полиции, почему изнасиловал и убил британского дипломата Ребекку Дайкс. Об этом пишет Daily Mail.
По словам источника газеты, таксист Тарек Хаучи рассказал, что девушка была в короткой юбке. Кроме того, он посчитал, что поскольку его клиент иностранка, то преступление сойдет ему с рук. Ранее Хаучи сознался в убийстве сотрудницы посольства Британии в Ливане.
Тело Ребекки Дайкс обнаружили в Бейруте 17 декабря. "Газета.Ru"
Новости
- 20:00 25.12.2017
- Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
- 19:20 25.12.2017
- ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента
- 18:40 25.12.2017
- Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей
- 18:00 25.12.2017
- ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ из-за судимости
- 17:32 25.12.2017
- Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
- 17:12 25.12.2017
- Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ
- 17:00 25.12.2017
- "Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
- 16:32 25.12.2017
- В Казани автобус въехал в мечеть
- 16:00 25.12.2017
- Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей
- 15:32 25.12.2017
- В Нью-Йорке распяли Санта-Клауса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать