Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил сотрудницу британского посольства

16:12 Источник: Газета.Ru

Водитель Uber из Ливана объяснил полиции, почему изнасиловал и убил британского дипломата Ребекку Дайкс. Об этом пишет Daily Mail.

По словам источника газеты, таксист Тарек Хаучи рассказал, что девушка была в короткой юбке. Кроме того, он посчитал, что поскольку его клиент иностранка, то преступление сойдет ему с рук. Ранее Хаучи сознался в убийстве сотрудницы посольства Британии в Ливане.

Тело Ребекки Дайкс обнаружили в Бейруте 17 декабря. "Газета.Ru"