"Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии
17:00 25.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
«Мострансавто»: въехавший в переход на «Славянском бульваре» водитель пребывает в шоке. В компании мужчина работает с 2000 года. Он имеет водительский стаж с 1985 года.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила координатор по взаимодействию со СМИ «Мострансавто» Татьяна Софинская.
«У него нет никаких травм серьёзных, но он находится в шоковом состоянии. Сейчас с ним проводят работу органы. Сам водитель 1959 года рождения. Гражданство российское. Причины ДТП пока выясняются».
Софинская отметила, что в компании проведут проверку транспортных средств.
В столичном управлении МВД рассматриваютя две версии случившегося: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен. По данным СМИ, за рулём находился 58-летний Виктор Тихонов. Его задержала полиция.
Ранее возле метро «Славянский бульвар» в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. В результате случившегося, по данным полиции, погибли пять человек, около 15 пострадали.
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