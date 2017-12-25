"Мострансавто": Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель находится в шоковом состоянии

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Мострансавто»: въехавший в переход на «Славянском бульваре» водитель пребывает в шоке. В компании мужчина работает с 2000 года. Он имеет водительский стаж с 1985 года.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила координатор по взаимодействию со СМИ «Мострансавто» Татьяна Софинская.

«У него нет никаких травм серьёзных, но он находится в шоковом состоянии. Сейчас с ним проводят работу органы. Сам водитель 1959 года рождения. Гражданство российское. Причины ДТП пока выясняются».

Софинская отметила, что в компании проведут проверку транспортных средств.

В столичном управлении МВД рассматриваютя две версии случившегося: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен. По данным СМИ, за рулём находился 58-летний Виктор Тихонов. Его задержала полиция.

Ранее возле метро «Славянский бульвар» в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. В результате случившегося, по данным полиции, погибли пять человек, около 15 пострадали.