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Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ

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17:12 25.12.2017 Источник: РБК

Россия попросила Францию разрешить задержанному члену Совета Федерации Сулейману Керимову вернуться в страну при гарантиях сотрудничества со следствием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в верхнюю палату парламента обратился президиум парламента Дагестана, попросив содействия, с тем чтобы Керимов смог выполнять свои обязанности в качестве сенатора от этого региона. Спикер верхней палаты подчеркнула, что в законе нет оснований для лишения Керимова статуса члена Совета Федерации.

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