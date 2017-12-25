Россия попросила Францию разрешить Сулейману Керимову вернуться в РФ

17:12 Источник: РБК

Россия попросила Францию разрешить задержанному члену Совета Федерации Сулейману Керимову вернуться в страну при гарантиях сотрудничества со следствием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в верхнюю палату парламента обратился президиум парламента Дагестана, попросив содействия, с тем чтобы Керимов смог выполнять свои обязанности в качестве сенатора от этого региона. Спикер верхней палаты подчеркнула, что в законе нет оснований для лишения Керимова статуса члена Совета Федерации.