ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента

19:20 Источник: RNS

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать инициативную группу основателя Mirax Group Сергея Полонского, решение было озвучено на заседании комиссии ЦИК.

Причиной отказа в регистрации стало то, что в инициативной группе, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек.

Предприниматель сможет собрать новую инициативную группу до 7 января и заново подать документы. RNS