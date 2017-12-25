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Новости

ЦИК отказал Полонскому в регистрации на выборах президента

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19:20 25.12.2017 Источник: RNS

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать инициативную группу основателя Mirax Group Сергея Полонского, решение было озвучено на заседании комиссии ЦИК.

Причиной отказа в регистрации стало то, что в инициативной группе, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, было менее 500 человек.

Предприниматель сможет собрать новую инициативную группу до 7 января и заново подать документы. RNS

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