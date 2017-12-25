Голикова: С начала 2017 года выявлено 6,5 тыс. финансовых нарушений на 1,9 трлн рублей

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество финансовых нарушений в 2017 году составило 6,5 тыс. на 1,9 трлн рублей. Об этом сообщила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24".

"К сожалению, статистика изменилась и не в лучшую сторону. Сейчас их уже 6,5 тыс., сумма уже 1,9 трлн рублей", - сказала она.