Источник: Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС
20:00 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Виталий Мутко объявил на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен генеральный директор РФС Александр Алаев. Об этом ТАСС сообщил источник, находящийся на заседании.
Заседание исполкома РФС проходит в Доме футбола в Москве.
"Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, и. о. назначен Алаев", - сообщил источник.
Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок, опередив по количеству голосов Валерия Газзаева.
С 2008 по 2012 год Мутко занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ, затем по 2016 год являлся министром спорта страны. В октябре прошлого года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На данный момент 59-летний Мутко также занимает пост руководителя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".
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