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Путин: Ситуация в Афганистане была бы хуже, если бы там не было войск США

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21:20 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал быть объективными и признать, что без присутствия в Афганистане войск США, ситуация там была бы хуже. Об этом он заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

"Действительно, она (ситуация с террористической угрозой в Афганистане) ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже", - сказал президент, подчеркнув, что у России и США "сложные отношения, но мы должны объективно подходить к делу".

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