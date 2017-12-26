Путин: Ситуация в Афганистане была бы хуже, если бы там не было войск США
21:20 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин призвал быть объективными и признать, что без присутствия в Афганистане войск США, ситуация там была бы хуже. Об этом он заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.
"Действительно, она (ситуация с террористической угрозой в Афганистане) ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже", - сказал президент, подчеркнув, что у России и США "сложные отношения, но мы должны объективно подходить к делу".
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