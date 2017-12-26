Нарушения санитарных норм выявлены у половины поставщиков продуктов для новогодних елок

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти у половины поставщиков пищевых продуктов для детских праздников выявлены нарушения санитарных правил, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре по итогам проверки 600 организаций.

"В рамках подготовки к новогодним мероприятиям в регионах проверено более 600 поставщиков пищевых продуктов, из которых у 45% выявлены нарушения требований санитарных правил", - говорится в сообщении.

В ходе проверок было взято 7 тыс. проб воды, проведено более 10 тыс. исследований продуктов и 43 тыс. исследований параметров микроклимата.

Специалисты ведомства также проверили объекты, где планируются новогодние гуляния детей. Нарушения санитарного законодательства на них выявлены в 61% случаев.

Сотрудники Роспотребнадзора составили более 5,1 тыс. протоколов об административных нарушениях и выписали штрафов на общую сумму около 19,5 млн рублей. Отстранены от работы 35 сотрудников учреждений, которые должны были обслуживать детей на новогодних гуляниях.



