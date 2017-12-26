0
1
1115
Новости

Нарушения санитарных норм выявлены у половины поставщиков продуктов для новогодних елок

Добавить в избранное

22:00 25.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти у половины поставщиков пищевых продуктов для детских праздников выявлены нарушения санитарных правил, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре по итогам проверки 600 организаций.

"В рамках подготовки к новогодним мероприятиям в регионах проверено более 600 поставщиков пищевых продуктов, из которых у 45% выявлены нарушения требований санитарных правил", - говорится в сообщении.

В ходе проверок было взято 7 тыс. проб воды, проведено более 10 тыс. исследований продуктов и 43 тыс. исследований параметров микроклимата.

Специалисты ведомства также проверили объекты, где планируются новогодние гуляния детей. Нарушения санитарного законодательства на них выявлены в 61% случаев.

Сотрудники Роспотребнадзора составили более 5,1 тыс. протоколов об административных нарушениях и выписали штрафов на общую сумму около 19,5 млн рублей. Отстранены от работы 35 сотрудников учреждений, которые должны были обслуживать детей на новогодних гуляниях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 26.12.2017
Правительство РФ присудило премии в области культуры за 2017 год
0
127
09:20 26.12.2017
В следующем году водка в РФ может потерять в градусе
0
286
09:05 26.12.2017
Трамп: Америка становится великой быстрее, чем ожидалось
0
336
09:00 26.12.2017
Ксения Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах
0
408
08:47 26.12.2017
Глава МИД ФРГ: Турция и Украина не войдут в ЕС в ближайшие годы
0
388
08:36 26.12.2017
Министр обороны Израиля: Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни
0
396
08:24 26.12.2017
Пентагон объяснил слова генерала США о скорой войне‍ с Россией
0
794
08:12 26.12.2017
Хейли: сокращение бюджета ООН – шаг в правильном направлении
0
413
08:00 26.12.2017
Румыния и Словакия обсудили со спикером Кнессета перенос посольств в Иерусалим
0
443
07:48 26.12.2017
Британский фрегат сопровождает российский военный корабль в Северном море
0
616

Возврат к списку