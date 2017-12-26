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Новости

"Самая гуманная" в мире тюрьма открылась в Дании

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22:40 25.12.2017

Недалеко от датского города Гундслев недавно была построена новая тюрьма, которую СМИ уже прозвали «самой гуманной», отмечая, что ее можно легко спутать с университетским кампусом.

Каждая тюремная камера оснащена холодильником, телевизором, шкафом, большим окном, удобной кроватью, письменным столом со светильником и личной ванной, сообщает The Daily Mail.

Площадь одной камеры составляет 4 квадратных метра. Кроме того, в тюрьме имеются просторные общие залы, кухни, где заключенные могут готовить себе пищу. Помимо этого в пенитенциарном учреждении есть церковь, спортивная площадка и зал, сады и даже сельскохозяйственные угодья.

Стоимость строительства составляет 160 млн долларов. Взгляд

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