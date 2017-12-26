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Житель Сахалина оштрафован на 300 тыс. рублей за экстремизм

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07:12 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Южно- Сахалинска признан виновным в совершении преступления экстремистской направленности, он оштрафован на 300 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.

"Следствием и судом установлено, что в апреле 2015 года подсудимый на своей странице в социальной сети разместил видеозапись, в которой содержалось публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 35-летний житель Южно- Сахалинска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

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