Итальянские инвесторы запустили в ЛНР мини-пекарню

07:36

Торжественная церемония открытия мини-пекарни "Алчевский хлеб" состоялась в городе металлургов в рамках реализации совместного с итальянскими предпринимателями инвестиционного проекта. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.

И.о. министра экономического развития ЛНРподчеркнула, что это первое предприятие в Республике, созданное с привлечением иностранного капитала.