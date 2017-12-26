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Итальянские инвесторы запустили в ЛНР мини-пекарню

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07:36 26.12.2017

Торжественная церемония открытия мини-пекарни "Алчевский хлеб" состоялась в городе металлургов в рамках реализации совместного с итальянскими предпринимателями инвестиционного проекта. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.

И.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко подчеркнула, что это первое предприятие в Республике, созданное с привлечением иностранного капитала.

"Это только первый шаг в истории данного предприятия. Впереди его ждет развитие, расширение производства, увеличение числа рабочих мест", - подчеркнула и.о. министра. В Минэкономразвития уточнили, что общая плановая сумма капиталовложений составила более 4 млн руб.   "Донбасс сегодня"

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