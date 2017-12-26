Британский фрегат сопровождает российский военный корабль в Северном море
07:48 26.12.2017 Источник: Русская служба Би-би-си
Королевский военно-морской флот сообщил, что вечером рождественского дня британский фрегат был вынужден сопроводить российский военный корабль через Северное море вблизи британских вод. По словам командования, HMS St Albans контролирует передвижения "Адмирала Горшкова" в районах, представляющих национальный интерес. Россия никак не комментирует эту ситуацию.
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