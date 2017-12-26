Румыния и Словакия обсудили со спикером Кнессета перенос посольств в Иерусалим
08:00 26.12.2017 Источник: NEWSru.co.il
По информации службы новостей 10-го канала ИТВ, главы парламентов Румынии и Словакии обсуждали со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном возможность переноса своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее СМИ цитировали Эдельштейна, который говорил о том, что он беседовал с главами парламентов двух государство о переносе посольств в Иерусалим. Радиостанция "Кан Бет" процитировала заместителя министра иностранных дел Ципи Хотовели, которая сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о переносе посольств в Иерусалим с "еще десятью государствами". Напомним, что вечером 24 декабря президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о том, что его страна перенесет посольство в Иерусалим.
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