Румыния и Словакия обсудили со спикером Кнессета перенос посольств в Иерусалим

08:00 Источник: NEWSru.co.il

По информации службы новостей 10-го канала ИТВ, главы парламентов Румынии и Словакии обсуждали со спикером Кнессетавозможность переноса своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее СМИ цитировали Эдельштейна, который говорил о том, что он беседовал с главами парламентов двух государство о переносе посольств в Иерусалим.

Радиостанция "Кан Бет" процитировала заместителя министра иностранных дел, которая сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о переносе посольств в Иерусалим с "еще десятью государствами".