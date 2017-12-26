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Румыния и Словакия обсудили со спикером Кнессета перенос посольств в Иерусалим

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08:00 26.12.2017 Источник: NEWSru.co.il

По информации службы новостей 10-го канала ИТВ, главы парламентов Румынии и Словакии обсуждали со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном возможность переноса своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее СМИ цитировали Эдельштейна, который говорил о том, что он беседовал с главами парламентов двух государство о переносе посольств в Иерусалим.

Радиостанция "Кан Бет" процитировала заместителя министра иностранных дел Ципи Хотовели, которая сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о переносе посольств в Иерусалим с "еще десятью государствами".

Напомним, что вечером 24 декабря президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о том, что его страна перенесет посольство в Иерусалим.

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