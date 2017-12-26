Хейли: сокращение бюджета ООН – шаг в правильном направлении
08:12 26.12.2017 Источник: MIGnews
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли прокомментировала решение Белого дома сократить бюджет организации на 285 млн. долларов на 2018-2019 годы. Решение американской администрации сократить финансирование ООН она назвала "шагом в правильном направлении".
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